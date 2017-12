Anonym si vymyslel vážnou nehodu, stejně jako před rokem. Pro údajné čtyři zraněné letěl vrtulník

Podle Brejchy je těchto případů několik za rok, méně než dříve. Je to dáno zejména velmi dobrou technikou, s níž disponuje policie.

„Díky ní mají tyto případy vysoký stupeň objasněnosti,“ uvedl. O trestný čin by šlo jen tehdy, pokud by pachatel hrozil útokem, a za šíření poplašné zprávy by se mohl dostat až na dva roky do vězení.