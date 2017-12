Očkování proti chřipce mají lékaři v lednici. Někteří chtějí, aby si pro vakcínu lidé chodili do lékáren

Pacienti by si měli vakcínu proti chřipce nejdříve koupit v lékárně a až pak s ní přijít do ordinace lékaře, myslí si část praktiků. Na systému, kdy vakcínu uchovávají u sebe v ledničce, jim vadí, že očkovací látky musí objednat, aniž by věděli, kolik jich budou potřebovat, a starat se o jejich skladování.