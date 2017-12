Pohádky nebývaly jen jemné příběhy s dobrým koncem. Ale dnes už takové být musí

S tím souhlasí i etnolog Petr Janeček. I když staré pohádky byly násilné či bez dobrého konce, do dnešního českého pojetí již nepatří. „Většina diváků vnímá, že by to tam být nemělo. V jiných zemích je to jinak,“ podotkl. V Česku je v současnosti televizní pohádka zásadním atributem Štědrého dne. „Má větší funkci než kapr a skoro stejnou jako stromeček. Lidé si neumí přestavit Vánoce bez pohádky. Proč? Protože touží po harmonii, po dobrých koncích,“ míní Jiří Chalupa. Česká televize přichází každý rok buď s naprostou premiérou, nebo s televizní premiérou úspěšné filmové pohádky – tak jako tomu bude letos s Andělem Páně 2.

Po pohádkách ovšem sahají na Štědrý večer takřka bez výjimky i další televize v Česku. Tradice štědrovečerní pohádky přitom není tak dlouhá. Až do 80. let se vysílaly spíše rodinné pořady, v roce 1968 se pak diváci dočkali nikoli premiéry pohádky, nýbrž projevu komunistického premiéra Oldřicha Černíka. První pohádkou natočenou pro odvysílání na Štědrý den byl příběh O Janovi a jeho pozoruhodném příteli z roku 1990. Podle Petra Janečka ale má vyprávění pohádkových příběhů o Vánocích tradici mnohem delší – a zcela přirozenou. „Vánoce a zima obecně je období vegetačního klidu, naši předkové nepracovali na polích, byli doma, dělali menší domácí práce, drali peří nebo něco přebírali. To byla ideální doba. My jsme jen to ústní podání nahradili pohádkami u televize,“ srovnal.

Fakta Nejoblíbenější československé filmové pohádky Nejoblíbenější československé filmové pohádky S čerty nejsou žerty (1984, rež. Hynek Bočan)

Byl jednou jeden král (1954, Bořivoj Zeman)

Tři oříšky pro Popelku (1973, Václav Vorlíček)

Tři veteráni (1983, Oldřich Lipský)

Šíleně smutná princezna (1968, Bořivoj Zeman)

Dařbuján a Pandrhola (1959, Martin Frič)

Pyšná princezna (1952, Bořivoj Zeman)

Hrátky s čertem (1956, Josef Mach)

Jak se budí princezny (1977, Václav Vorlíček)

Princezna se zlatou hvězdou (1959, Martin Frič)