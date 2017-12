Boj proti suchu: o vodě bude rozhodovat jen jedno ministerstvo, chce prosadit Brabec

Vicepremiér Richard Brabec (ANO) ale chce, aby se veškeré kompetence v oblasti vod soustředily pod jednou střechou – na ministerstvu životního prostředí. Znamenalo by to i změny některých zákonů – kompetenčního a vodního.

„Přijde mi to zbytečné. Ministerstvo životního prostředí má dost agendy, na kterou by se mělo soustředit, a neplýtvat energií na tyto nesmyslné návrhy.“

Důvodem je boj se suchem. Právě kvůli němu by se měl v příštím roce novelizovat vodní zákon.

„Není to o míře vlivu a o počtu úředníků, které by si chtěl někdo uchvátit. Koordinátor boje se suchem by měl mít v ideálním případě jednu hlavu,“ řekl ministr Brabec.

Resort zemědělství ale zatím nesouhlasí. Tvrdí, že už teď má většinu agend. „Zemědělské a lesní hospodaření s otázkou zajištění vody v krajině úzce souvisí,“ konstatoval náměstek ministra zemědělství pro vodní hospodářství Aleš Kendík.

„Přijde mi to celé naprosto zbytečné – já si myslím, že ministerstvo životního prostředí má dost agendy, na kterou by se mělo soustředit, a neplýtvat energií na tyto nesmyslné návrhy,“ okomentoval návrh bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).