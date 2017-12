Zemana by v prvním kole volila skoro třetina lidí, Drahoše víc než pětina, ukázal průzkum

V prvním kole prezidentské volby by podle prosincového průzkumu CVVM zvítězil obhájce postu Miloš Zeman. Volila by ho zhruba třetina lidí, kteří půjdou k volbám. Druhému Jiřímu Drahošovi průzkum přisuzuje zhruba pětinu hlasů. Druhé kolo by ale podle průzkumů mělo být zcela vyrovnané.