Zaplatí celou dotaci na Čapí hnízdo stát? Rozhodne ministerstvo financí

Podle českého ministerstva financí je to ale jinak. „Není to pravda. Ministerstvo financí dnes (v pátek – pozn. red.) analyzovalo prohlášení tiskové mluvčí Evropské komise a není nám zcela zřejmé, jak přesně tato informace vznikla. Skutečnost je taková, že ministerstvo financí takové rozhodnutí neučinilo,“ reagoval mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Zároveň ale ministerstvo připustilo, že bude o věci jednat. „Ministerstvo financí a Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy společně s Evropskou komisí nyní během dvou měsíců rozhodnou, zda tento projekt bude vyjmut,“ dodal Žurovec.

To by znamenalo, že by stát uhradil celou dotaci sám. Zda by ji ale vymáhal, anebo by ji zaplatili daňoví poplatníci, teď není jasné. Andreje Babiše už kvůli Čapímu hnízdu policie obvinila ze dvou trestných činů – z dotačního podvodu a z poškozování zájmů Evropské unie. „Je to čistá politická kauza. Nikdo nic neukradl, žádná korupce nebyla,“ reagoval Babiš.

Co znamenají doporučení OLAFu? Konkrétně to zatím nikdo neví

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) už dokončil vyšetřování případu v prosinci a vydal tzv. doporučení Evropské komisi a příslušným orgánům v Česku. Takzvaným doporučením přitom úřad unijní státy vybízí k přijetí finančních, justičních, správních či disciplinárních opatření. A to zpravidla proto, že nalezl v čerpání dotací, které zkoumal, nesrovnalosti.

„Kdyby tam problém nebyl, tak by doporučení nebylo vydáno. Nějaký problém tam byl,“ vysvětlil význam doporučení OLAFu expert na evropské fondy a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Petr Zahradník.