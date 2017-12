Vánoce let minulých: Charitativní strom republiky, komunistické bizáry z 50. let i tichý protest na půlnoční

Takže už se dělaly vtipy na to, že oficiálně hovoří komunističtí funkcionáři o Dědovi Mrázovi, ale v soukromí slaví Ježíška. A hlavně, v 60. letech přichází nástup konzumu. Z Vánoc už se stávají ty řekněme orgie nestřídmosti. Vlastně z počátku 60. let pochází ta pro mě naprosto úděsná píseň Vánoce přicházejí, kde se zpívá, že Vánoce jsou o tom dobře se najíst a mít se dobře. Takže ten charitativní i duchovní rozměr je potlačen – a nejsou to 70. či 80. léta, ale už počátek let šedesátých.

Farářů bylo málo, půlnoční mše tak někdy začínala i ve dvě odpoledne

V 70. letech, co pamatuji ze svého dětství, už někteří lidé chodili na půlnoční mše. Bylo to vnímáno jako takový malý protest?

Ano, byl to protest proti tehdejšímu režimu: jít do kostela, přihlásit se vlastně k této tradici. Ale režim se to snažil různě omezovat. Já si třeba osobně vzpomínám, že jeden farář v Pošumaví, kterého jsme s mojí rodinou navštěvovali, měl půlnočních tolik, že tu první začínal ve dvě hodiny odpoledne. Farářů bylo málo a on chtěl ve všech těch vesničkách půlnoční mši odsloužit.

Režim se snažil omezovat půlnoční mše s odkazem na to, že je nějaké ohrožení či nebezpečí, že policejní orgány nejsou schopny zajistit bezpečnost těm lidem, kteří na mši půjdou.

Režim se také snažil, aby byly Vánoce odpoutané od duchovního rozměru. Projevovalo se to třeba i na výzdobě, na štědrovečerní tabuli a podobně?

Právě od přelomu 50. a 60. let se místo tradičního vánočního kapra objevuje řízek, což je právě jakýsi identifikátor konzumní společnosti a odklonu od tradice. Protože štědrovečerní tabule má být postní – a postní jídlo je ryba a bramborový salát. V momentě, kdy se do bramborového salátu přidává salám a rybu nahrazuje řízek, tak už to není o postu, ale o tom obžerství.