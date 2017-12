Babiš: První pokus o důvěru asi nevyjde, po druhém budeme chtít nové volby

Menšinová vláda hnutí ANO zřejmě nezíská důvěru sněmovny. Premiér Andrej Babiš (ANO) to řekl v Událostech ČT poté, co dokončil většinu schůzek, na kterých hledal podporu nebo toleranci kabinetu. Všechny strany to ale odmítly, možnou podporu připouští jen KSČM. Pokud by Babiš neuspěl se svým kabinetem ani na druhý pokus, chce usilovat o předčasné volby.