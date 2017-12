Místo kontroverzní stavby přezdívané Lední medvěd budou na Vítězném náměstí v Praze byty

Postup radnice se nelíbí zastupiteli za Zelené Petru Píšovi, které výsledek označil za „nevýhru.“ „Městská část vynaložila enormní úsilí, aby zpochybnila posudek, který by pro ni znamenal více finančních prostředků,“ uvedl s tím, že standardním krokem by bylo nechat zpracovat revizní posudek.

Podle starosty Ondřeje Koláře (TOP 09) však radnice takovou povinnost nemá a pokud by na to přistoupili, mohli by jen dělat jeden posudek za druhým. Vyjádření odborníka Orta je podle něj dostatečné.

Radnice pronajala předmětný pozemek v roce 2011 akciové společnosti Vítězné náměstí, za kterou stála PPF Real Estate. Projekt velké kancelářské budovy přezdívané Lední medvěd však vyvolal spory, které vyvrcholily vzájemnými žalobami. V polovině loňského roku se novými vlastníky Vítězného náměstí a. s. stala finanční skupina Penta spolu se společností Kaprain Group finančníka Karla Pražáka.

Noví majitelé od původního záměru ustoupili a nedávno představili projekt ateliéru architekta Jakuba Ciglera na bytový dům s komerčními prostory v přízemí.