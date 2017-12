PŘEHLED: Dálnice se v roce 2018 rozrostou o 18 kilometrů, řadu plánovaných staveb ohrožují spory

Vzhledem k žalobě připustilo ŘSD, že se může zahájení stavby posunout i o několik let z plánovaného podzimu příštího roku. Součástí žaloby je totiž i žádost o odkladný účinek. Vedení přerovské radnice přitom zdůrazňuje, že je potřeba spěchat. „Už teď Přerované trpí, protože město je dopravně přetížené. Opravdu počítáme dny do začátku stavby úseku, který Přerovu v mnoha ohledech pomůže,“ uvedl náměstek primátora Petr Měřínský.

Stavební povolení nemá ani další významná stavba, která by v Přerově měla v roce 2018 začít. Jde o krátkou přeložku silnice I/55 s nadjezdem nad železnicí, která by se pak měla stát přivaděčem k velké křižovatce, kde v budoucnu od dálnice D1 odpojí D55 směrem k Olomouci. Dostavba dálničního úseku Přerov – Lipník nad Bečvou, která se již chýlí ke konci, totiž neumožní jízdu po dálnici z Přerova do Olomouce, lipnická křižovatka s ničím takovým nepočítá, řidiči tak budou muset nadále jezdit po staré silnici a doufat, že se časem podaří dobudovat celý středomoravský dálniční trojúhelník mezi Olomoucí, Přerovem a Lipníkem, který má sestávat z úseků dálnic D1, D35 a D55.

D7 povede z Chomutova do sousedního města

Druhým dálničním úsekem, který ŘSD v roce 2018 otevře, bude dokončení dálnice D7 k Postoloprtům. Zatím vede od Chomutova pouze k Bitozevsi, čím sice zajišťuje obsluhu zóny Triangle, ale je nepoužitelná k cestování byť jen do nejbližšího sousedního města. To by měla dostavba zhruba tří kilometrů změnit.

Ministr dopravy Dan Ťok již při loňském zahájení stavby poukázal, že až bude hotová, dosáhne D7 poloviny plánované délky. „V našem zájmu je ji dokončit celou, přestože nepatří do priorit,“ dodal tehdy ministr.

Určitým paradoxem je, že dálnice D7 je od Prahy po Chomutov již léta postavená, ale na většině její trasy to není poznat, protože je hotový pouze poloviční profil. V příštím roce by mohla začít dostavba dálnice v celé šíři na obchvatu Panenského Týnce, opět ale jde o stavbu, která zatím nemá stavební povolení, a silničáři přiznávají, že letos v listopadu měli zatím vykoupené jen asi dvě třetiny potřebných pozemků. Pokud se tedy práce podaří napřesrok opravdu zahájit, bude to až na sklonku roku.