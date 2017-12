Za výrok o „brutálním úniku informací“ uložil soud exdetektivovi Komárkovi podmínku

„Trvám na tom podání, které jsem učinil, to znamená, že se cítím poškozen výrokem pana Komárka. Lživé a nepravdivé obvinění samozřejmě dopadlo nejen na důvěryhodnost vedení policie, ale i na můj osobního život a na důvěru, která je kladena v policejního prezidenta.“

Podle soudkyně ale byla reorganizace politickým rozhodnutím. „Reorganizace, byť se samozřejmě jedná o otázku odbornou, je především politické rozhodnutí, které podle výpovědi svědka Tuhého bylo na pořadu dne již deset let nebo velmi dlouhou dobu. To, že k ní došlo zhruba v této době, mohla být souhra náhod, případně tedy více či méně čisté nebo špinavé rozhodnutí. To mi nepřísluší hodnotit,“ popsala v odůvodnění soudkyně.

Komárek patřil k hlavním kritikům reorganizace části policie, při které se Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) a Útvar odhalování korupce a finanční kriminality sloučily do Národní centrály proti organizovanému zločinu. Kvůli změnám Komárek od sboru odešel, stejně jako jeho tehdejší nadřízený a ředitel ÚOOZ Robert Šlachta. Oba odchod vysvětlovali tím, že podle nich byla reorganizace účelová.

V případě Komárka ale soudkyně uvedla, že nešlo o veřejný zájem. „Morálně mám svým způsobem pochopení pro obžalovaného, který byl nějakou situací pravděpodobně frustrován, neměl důvěru v orgány jako GIBS a podobně. Mohl se ale obrátit na státní zastupitelství. Nemohu tedy souhlasit s tím, že by pan obžalovaný jednal ve veřejném zájmu, protože by měl takové věci oznámit orgánům činným v trestním řízení,“ uvedla soudkyně Jitka Drábková v odůvodnění.

Komárek to ale odmítl a už dříve společně se Šlachtou označili reorganizaci za překotnou a narychlo zpracovanou. Poukazovali také na koncepci policie na příští roky, která se o takové reformě vůbec nezmiňovala. „Zaznělo tady od státního zástupce a uvedla to i paní soudkyně, že reorganizace byla politickým rozhodnutím. To vůbec nechápu, jak někdo může tímto způsobem uvažovat. Při nezávislé policii,“ uvedl Komárek.

Policejní prezident Tomáš Tuhý žádá jako náhradu nemajetkové újmy 50 tisíc korun. Soud ho s nárokem odkázal na civilní řízení. „Pan poškozený nějakým způsobem poškozen býti mohl, na druhou stranu nemám podklady pro to, jakým způsobem vyčíslit nemajetkovou újmu,“ prohlásila soudkyně.

Zmatek s GIBS

V případu, o kterém Komárek mluvil, šlo o to, že z telefonu, který dříve používali Tuhého blízcí, unikaly informace o vyšetřování údajně zmanipulovaných IT zakázek. Ukázalo se však, že inspekce uvedla do záznamu o zahájení vyšetřování nesprávný směr komunikace a SMS naopak přišla na zmíněný telefon. Prošetřování bylo v době, kdy Komárek výrok pronesl, odloženo.

Komárek hned na počátku své výpovědi před soudem uvedl, že se vinen necítí. Nepopřel, že výrok o Tuhém pronesl. „Ne ale v úmyslu znevěrohodnit osobu policejního prezidenta jako jednu z osob odpovědnou za reorganizaci části policie,“ popřel slova obžaloby.

Podle svých slov chtěl upozornit na špatný stav policie a inspekce. Ve své obsáhlé výpovědi zmínil například policejní úniky vyšetřované v rámci kauz Vidkun a Berreta. Zopakoval, že reorganizace byla spuštěna za účelem odstranění Šlachty a rozprášení ÚOOZ. Jeho cílem však nebylo zastavit reorganizaci, pouze zahájit diskusi. To, že byla reorganizace přínosná, podle něj není pravda.

Šlachta: Komárka jsem komunikací s médii pověřil

Generální inspekce bezpečnostních sborů Komárka obvinila počátkem letošního roku. Bývalý policista se činu podle ní dopustil porušením povinnosti mlčenlivosti a povinnosti nestranného jednání tak, jak mu ukládá zákon o policii a zákon o služebním poměru. Zákony porušil tím, že výrok pronesl veřejně a ve služebním poměru. Za to mu hrozilo až pět let vězení a zákaz činnosti. Nakonec ale odešel jen s roční podmínkou.