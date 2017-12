SPD ani Piráti Babišovu vládu nepodpoří. Její toleranci připustili jen komunisté

Zástupci SPD a ANO ve čtvrtek debatovali o programových průnicích: „Když to shrneme, je tady spousta bodů, které by hnutí ANO podpořilo. Na druhou stanu je tu celá řada bodů, u kterých z debaty vyplynulo, že by je hnutí ANO nepodpořilo,“ konstatoval Tomio Okamura.

SPD na jednání přišla s vlastními prioritami, například zavedením hmotné odpovědnosti politiků, jejich odvolatelností a hlavně se zákonem o referendu. Shodu s hnutím ANO ale nenašli. ANO má výhrady mj. právě k zákonu o obecném referendu, který už SPD předložilo ve sněmovně a Okamura ho označuje za prioritu.

„V této fázi, kdy máme programové a personální rozpory, tak jsme se rozhodli, že tato vláda nesplňuje programové a personální představy našeho hnutí. Rozhodli jsme se, že menšinovou vládu nepodpoříme, a to ani odchodem ze sálu,“ zdůraznil Okamura.