Pardubice mají nový terminál za čtvrt miliardy. Může ročně odbavit až 250 tisíc lidí

Nový terminál na pardubickém letišti by měl zvládnout odbavit tři letadla najednou, ročně jím může projít až čtvrt milionu cestujících.

Stavební konsorcium mělo terminál postavit za 256 milionů korun, nakonec se stavba o deset milionů prodražila. Letiště Pardubice provozuje společnost East Bohemian Airport (EBA), kterou ze dvou třetin vlastní město Pardubice a z jedné třetiny Pardubický kraj. A právě tyto instituce se nyní přou, zda může být letiště v Pardubicích někdy ziskové. Vedení radnice věří, že odbavení sto tisíc cestujících za rok, což je „laťka“, pod kterou je letiště ztrátové, se podaří překročit už v roce 2018.

Letiště se však od roku 2014 potýkalo s úbytkem cestujících. Ještě rok předtím odbavilo kolem 184 tisíc lidí, následující rok spadly počty pasažérů zhruba na 155 tisíc. Předloni kvůli ukončeným letům do Ruska vykázalo letiště jedny z dosud nejhorších výsledků.

Letiště zvedá hlavně ruská klientela

Letos se začalo areálu znovu dařit, díky novým smlouvám s dopravci přibývají pravidelné i charterové lety a přepraví více než dvojnásobek lidí než loni. „Pokud se naplní prognózy, odbaví kolem 87 tisíc pasažérů. V roce 2016 prošlo terminálem přes 31 tisíc lidí,“ informovala ředitelka East Bohemian Airport (EBA) Helena Šmejkalová.

„Na výsledcích se kromě ruských cestovních kanceláří létajících z Pardubic do Petrohradu, Samary, Jekatěrinburgu, Ufy a Kazaně podílí i linka Ryanairu do Londýna a společnost Red Wings s linkou do Moskvy,“ řekla Šmejkalová.

„Přestože ruská klientela ještě není v letním letovém řádu 2018 potvrzena, pevně věříme, že budeme přepravně růst i v příštím roce,“ dodala ředitelka.