„Pro Pražáky jsme zapadákov. Jenže my jsme v centru.“ Tančírna vrací život tam, odkud Češi vyhnali Němce

Často k nám odněkud z Jeseníků sestoupili lidé a říkali, že když se ptali, kam by ještě mohli zajít, všichni jim radili Tančírnu. Smáli se, že máme skvělé píárko, když si nahoře platíme lidi, aby turisty posílali do Tančírny.

Patří mezi ně třeba kavárník Ondřej Kobza, který se v Praze aktivně stará o veřejný prostor. Nebo Veronika Hurdová známá tím, že provozuje blog Krkavčí matka. Když čekala třetí dítě, manžel jí tragicky zemřel a ona moc hezky popisuje, jak se s tím vyrovnává, jak tu obrovskou změnu ve svém životě překonala, ale také co pozitivního se může v životě člověka dít. Takové lidi stojí zato do Tančírny v Rychlebských horách pozvat.

Je to souhra několika okolností. Například naše rodina není bezvýhradně závislá na obživě, kterou bychom měli přímo tady. To nám dává svobodu. A nejsme v tom sami. Řada lidí pracuje přes internet a mají zakázky po celém světe. Ať už prodávají zboží přes e-shop a posílají zboží třeba někam do Ameriky, nebo se živí reklamou, jako můj muž. Možnosti internetu jsou obrovské.

Různé pokusy oživit pohraničí vznikaly už v devadesátých letech. Novousedlíci s nadšením přišli, zjistili, že to nezvládnou a zase odešli. Čím to je, že se to teď daří?

Kdybych zrovna neměla nějakou vlastní akci v Tančírně, asi bych tam jela, přestože je to přes celou republiku. Takže vnímám, že se něco velmi pozitivního děje. Byť to teď tak v Česku na první pohled nevypadá.

Vzniklo jich už dost a přibývají další. Minulý rok jsem začala sledovat, jak se to probouzí. Hodně se to týká Sudet, ale možná i jiných míst. Překvapila mne třeba proměna vesnice Valeč v západních Čechách . Poprvé jsem tam byla někdy před dvaceti lety. Tehdy to také bylo ‚middle nowhere‘, místo uprostřed ničeho. Zanedbaný zámek, barokní sochy a široko daleko nic. Teď už to ale žije. Přistěhovali se tam lidé, začali hospodařit, obnovují jabloňové sady.

Centrum je totiž všude, kde si ho dokážete udělat. Záleží jen na tom rozhodnutí. Pokud chci, aby centrum bylo tady, tak si ho tu prostě vytvořím. Tím pak mohu ovlivnit i další lidi, aby to tak začali vnímat. Může to znít namyšleně. Jako že budujeme druhou Prahu. Tak to ale nemyslím.

U Pražáků a Brňáků vám to asi dělá dobrou image, pokud si myslí, že jste zapadákov. Takže bych řekl, že jim to ani moc nevymlouváte. To byste byli sami proti sobě.

Takže máme stabilní příjem a nejsme přímo závislí na hospodářské situaci tohoto kraje. On se totiž o ten kraj nikdo moc nestará. Stát na pohraničí pořád víceméně kašle. Hodně však pomohl vstup do Evropské unie. To je další faktor, proč tady mají nově příchozí větší šance než v těch devadesátých letech.

V Sudetech hrají evropské dotace obrovskou roli. Možná by se našlo i něco negativního, ale tady byly použity velmi účelně. Tančírna je toho skvělým příkladem.

Důležitá je také skutečnost, že přišla doba, kdy Češi začínají znovu cítit nadšení z pěkných míst ve své vlastní zemi. Už jsou do jisté míry vycestovaní a nemají pocit, že třeba až v Jižní Americe objeví něco zásadního. Klidně jedou do českých hor a užijí si to stejně dobře, nebo lépe než někde daleko v cizině.

Budujete své nové centrum na konci světa a současně k tomu díky internetu využíváte výhody globalizace. Není to paradox?

Není. Vnímám to jako možná jedinou naději pro venkov. Nejen český, ale vůbec evropský. Venkov se vylidňuje a práce na dálku je možná jediný způsob, jak lidi na vesnici udržet.

Neumím si představit, že by se všichni dokázali uživit hospodařením. Část našich přátel se o to snaží, ovšem je to pro ně spíš takový přivýdělek. Znám tady jenom jednu rodinu, která se hospodařením uživí úplně.

Co dělají?

Mají farmu. Pěstují brambory a měsíček lékařský, který prodávají různým firmám na výrobu léčiv. Chovají krávy a kozy, takže si hodně potravin vyrábějí sami pro sebe. Rozhodně neplánují, že budou mít někdy luxusní auto, nebo že budou jezdit na přepychové dovolené. Jsou spojení s místem, které obývají, a žijí skromně.

Jejich životní styl zapadá do toho, co popisuje Hana Librová ve své známé knize o dobrovolné skromnosti ‚Pestří a zelení‘. Mají krásný pestrý život. Lidé, kteří mají jiné představy, by však jistě měli pocit, že takhle strádají.

Mně se váš život také jeví jako velmi pestrý. Pořád děláte nové věci. O něco se pokoušíte. Získala jste letos nějakou novou zkušenost?

Pochopila jsem, že pokud tady chci zůstat, je nutné pečovat o vztahy s lidmi kolem sebe. Jako všude jinde se tu vztahy rodí a zase zanikají. Ovšem tady je mnohem zásadnější, jak ten vztah vybudujete.

Když jsem žila ve městě a přestala jsem si s někým rozumět, bylo to méně důležité. Trochu to zveličuji, ale nemělo to nějaký zásadní dopad na to, jak se budu cítit. Ovšem pokud tady nějaké vztahy končí, protože si přestanu s lidmi rozumět, může to můj život velmi ovlivnit. Nejen soukromý život, ale i ten veřejný.