Vejce v tetrapaku, banány v plastu. Nekupujte to, vzkazuje Petr Hanzel z obchodu Bezobalu

Jiný velmi šikovný podnikatel z Moravy nám zase dodává výbornou čistou čokoládu. A není to obchodník, který by čokoládu dovážel. On ji sám vyrábí. Máme několik dodavatelů, kteří už patří na české poměry mezi velké firmy. Snaží se vyrábět své zboží zásadně z domácí produkce, převážně v bio kvalitě. Pak máme střední dodavatele, až po ty úplně malinké, kteří nám každý rok prodají třeba jen několik kilogramů ořechů.

Dokážete si na sebe vydělat?

Ten první obchod z roku 2014 už je více než rok v černých číslech. Letos jsme otevřeli nový, podstatně větší, který teď rozjíždíme. Současně ten obchod slouží jako školící centrum. To je důležité. Postupně tam budeme školit zájemce z celé republiky, kteří chtějí vlastní bezobalové obchody otevřít. První školení jsme rozjeli už letos. Máme na to malý grant od ministerstva životního prostředí a budeme v tom pokračovat i v roce 2018. Zadarmo to dělat nemůžeme, proto se snažíme sehnat na to dotace, aby ta školení byla pro zájemce finančně dostupnější.

Co je to za lidi, kteří se k vám hlásí do učení?

Letos přijeli z Jihlavy, z Opavy, z Olomouce, z Prahy. Takže pestrá směs z celé republiky. A v Jihlavě už dokonce stihli letos otevřít. Tam se do toho pustily dvě mladé sestry. Vlítly do toho úplně po hlavě, bez jakýchkoli zkušeností s podnikáním. Jsou ale přesvědčené, že to chtějí dělat a za pár měsíců po školení už měly svůj obchod. Držím jim palce a jsem zvědavý, jak to bude v takovém menším městě fungovat.

Jak pro své prodejny získáváte zákazníky?

Snažíme se třeba dělat kampaně. Upoutat pozornost. Vytvořili jsme takové bizarní postavy. Říkáme jim lidé obaloví neboli Hominidae cuculli a sklidili jsme s nimi ohromný úspěch. Chodili ulicemi, lidé se za nimi otáčeli, fotili se s nimi, chtěli si povídat. Fungovalo to náramně.

Kdo je Homo cucullus?

Je to živý člověk obalený plastovým odpadem, který se rovná třídennímu odpadu průměrného Čecha. Je toho dost. Homo cucullus je do toho plastu zabalený úplně celý. Ptáme se lidí na ulici, jestli vědí, za jak dlouho jeden člověk vyprodukuje tolik odpadu. Odhadují, že tak za týden, čtrnáct dnů. Jsou pak velmi překvapení, když jim to prozradíme. Loni jsme tento koncept otestovali a letos pustili kampaň.