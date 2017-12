Konec velké železniční kapitoly. Rok 2017 uzavřel trápení ČD s lokomotivami do Německa

A tak lokomotivy řady 380 po získání potřebných zahraničních razítek ovládly mezinárodní trasy Praha–Bratislava–Budapešť a Bohumín–Vídeň, od prosince 2016 také začaly jezdit s expresy Praha–Linec, v menší míře bývají k vidění také v Žilině. Nezamířily tak vlastně jen jedním směrem – na sever, kam měly jezdit původně.

Bylo to tedy stejné jako u zmíněných jednotek Pendolino, které kromě své hlavní trasy Praha–Ostrava v minulosti jezdily i na jih do Rakouska a dosud jezdí na východ na Slovensko (na západ elektrické vlaky jezdit nemohou, protože západně od linie Děčín – Praha – Horní Dvořiště není žádný elektrizovaný železniční přechod), ale na sever do Drážďan a Berlína, kam byly určeny původně, se nikdy nevydaly.

Vzhledem k tomu, že se zdálo, že se problém s vibracemi nepodaří v dohledné době vyřešit a DB zároveň trvaly na tom, že se přestane přepřahat v Drážďanech, rozhodly se ČD v průběhu roku 2016 sáhnout po alternativě. Vypsaly výběrové řízení na pronájem rychlých lokomotiv, které již v Německu schválené byly. Ani tento tendr však nešel tak snadno, jak dopravce doufal, a tak s jízdním řádem 2016/2017 ještě náhradní lokomotivy k dispozici nebyly. Nakonec vyjely až o rok později.

Po přechodný rok, kdy se ještě přepřahalo v Drážďanech, chtěly ČD jezdit se svými stále ještě nejmodernějšími lokomotivami alespoň tam. Na německém území by byla povolená stodvacítka stačila. Nakonec se ale podařilo vypravit lokomotivu řady 380 do Drážďan jen jednou. Loni v prosinci, kdy začal platit nový jízdní řád, odvezla ranní vlak Eurocity do saské metropole, ale zpět už se vracela „studená“ kvůli dalším problémům mezi ČD a DB. Po zbytek roku zůstal provoz do Drážďan výhradně v péči starých lokomotiv z 80. let.

… a nacházejí Vectron

Na jaře potom dráhy vyhlásily výsledky výběrového řízení na pronájem deseti lokomotiv pro přímý provoz z Prahy do Berlína a Hamburku. Zvítězila společnost ELL, která nabídla leasing deseti strojů Siemens Vectron. V prosinci 2017 začaly jezdit se všemi vlaky z Prahy do Drážďan, na sklonku jara 2018 se pak počítá se zahájením provozu hlouběji do Německa.

Vectrony jsou v jistém smyslu tím, čím stroje 380 chtěly být, ale z různých důvodů se to nepodařilo. Je to vlastně „aktualizovaný“ Taurus, tedy lokomotiva zkonstruovaná v polovině 90. let pro Rakouské spolkové dráhy nejprve v jednosystémové a dvousystémové verzi, později ve čtyřsystémové a která se pak rozšířila i do řady dalších zemí včetně Česka, Německa, Polska nebo Itálie. Vectron je jeho nástupcem, splňuje nové předpisy pro interoperabilitu, Siemens jej nabízí ve více variantách včetně dieselové nebo tzv. last mile (tj. elektrická lokomotiva osazená však i spalovacím motorem).