ČT: Janoušek by se mohl vyhnout dalšímu pobytu ve vězení

Známý pražský lobbista Roman Janoušek by se mohl vyhnout dalšímu pobytu za mřížemi. Česká televize zjistila, že soud sice zamítl jeho žádost o další odklad nástupu do vězení, ovšem v rozhodnutí zároveň uvedl, že by vzhledem k jeho zdravotnímu stavu spíše připadalo v úvahu upuštění od zbytku trestu.