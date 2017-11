Mohla by být vláda s důvěrou. Ale brání tomu Babišova touha po funkci, shoduje se opozice

Je měsíc po volbách a prezident se teprve setkat se všemi představiteli sněmovních stran. Miloš Zeman tím natahuje vyjednávání. Pokud se stejně hodlá setkávat i s kandidáty na ministra, bude to trvat ještě velmi dlouho. Zeman natahuje vyjednávání co nejdéle k termínu prezidentských voleb.

Přitom by mohla pokračovat koalice z vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD), tedy spolupráce ANO, lidovců a sociálních demokratů. „Jediné, co tomu brání, je osobní zájem Andreje Babiše a jeho trvání na funkci. Jenže je upřednostněn zájem jednotlivce,“ zhodnotil Farský, který ve čtvrtek s prezidentem Milošem Zemanem hovořil i o tom, na jakém jiném půdorysu by mohla vláda vzniknout. Podle Pekarové Adamové by vláda bez Babiše byla více legitimní než menšinový kabinet, i kdyby Babiš koalici vedl skrytě „odněkud z Průhonic“.

To ale závisí na přístupu samotného Babiše. „Očekávám, že se vítěz voleb nebude chovat tak, jako by vyhrál s 51 procenty, což není pravda. Byť má možnost sestavit vládu, ale taky má povinnost pro ni sehnat ve sněmovně podporu, abychom dostáli ústavě,“ dodala Pekarová Adamová.