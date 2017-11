Rumburk a Varnsdorf zakázaly lidem chodit do lesů. Po vichřici Herwart přetrvává nebezpečí

Na Rumbursku platí zákaz pro lesy v obcích Doubice, Krásná Lípa, Staré Křečany do konce prosince. V Lobendavě, Vilémově a Velkém Šenově se lidé nepodívají do lesa do konce ledna. Na Varnsdorfsku nesmí lidé do lesa až do konce ledna. Škody po vichřici jsou větší než původní odhady, odklízení proto bude trvat déle.

Zákaz vstupu do lesa vyhlásila podle Deníku například města Chomutov a Jirkov. K uzavřeným oblastem patří i lesy na Jindřichohradecku a Dačicku. Na většině míst platí zákaz až do konce ledna.