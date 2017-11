ON-LINE: Češi si připomínají 17. listopad. Na Národní na Babiše pokřikovali o StB, Okamuru vypískali

Karnevalový průvod Sametové posvícení. Letošní téma je "Toto není kachna". Cílem je poukázat na nutnost učit kritickému myšlení. #17listopad pic.twitter.com/Nu5757TLBm — Natalie Forsterova (@NForsterova) November 17, 2017

Karnevalový průvod Sametové posvícení. Letošní téma je "Toto není kachna". Cílem je poukázat na nutnost učit kritickému myšlení. #17listopad pic.twitter.com/0pn9fH8tZP — Natalie Forsterova (@NForsterova) November 17, 2017

Policie se připravuje také na možné konflikty mezi extremisty. Skupiny by se mohly střetnout na Jungmannově náměstí, kde se kříží trasy plánovaných pochodů.

U Hlávkovy koleje promluvil i pamětník událostí roku 1939

Události ze 17. listopadu roku 1939, na které navazovala studentská demonstrace o 50 let později, si u Hlávkovy koleje v Praze připomněly desítky lidí. Byli mezi nimi vedle politiků také zástupci vysokých škol, studentů, akademické sféry i církví.

Na své tehdejší spolužáky vzpomněl i pamětník, student z roku 1939 Vojmír Srdečný, jemuž je 98 let: „Většině z nás bylo 20 let. Německé vojsko a gestapo vniklo do vysokoškolských kolejí v Praze, Brně a Příbrami. Nákladními auty nás odvezli do kasáren v Ruzyni. V těchto místech bez soudu bylo zavražděno devět představitelů studentského hnutí. Nejmladší byl Václav Šafránek, kterému v době vraždy ještě nebylo 19 let,“ řekl.