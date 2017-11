Soud odmítl většinu volebních stížností, zbývá ještě problém s hlasy ve středních Čechách

Celkem přišlo Nejvyššímu správnímu soudu 78 volebních stížností, věcně ale projednával pouze osm z nich. Dosud nerozhodl o stížnosti, která se týká sčítání přednostních hlasů pro kandidáty ODS ve Středočeském kraji , probíhá jejich přepočítání a rozhodnutí by mělo padnout v neděli.

Na Plzeňsku špatně počítali preferenční hlasy

K pochybení při sčítání přednostních hlasů došlo podle předsedy volebního senátu NSS Tomáše Langáška v Plzeňském kraji. „Zjištění byla závažná, došlo k té chybě, o které se psalo v médiích, tedy že komise nesprávně přidělovaly přednostní hlasy prvním čtyřem kandidátům na kandidátních listinách, přestože voliči žádné přednostní hlasy neudělili. V jednom případě šlo řádově o stovky přednostních hlasů,“ přiblížil soudce.

I přesto Nejvyšší státní soud stížnosti na sčítání přednostních hlasů na západě Čech zamítl. „Když jsme sečetli opravené počty s ostatními, které ve volbách nebyly zpochybněny, zjistili jsme, že na pořadí kandidátů se nic nezměnilo,“ vysvětlil Tomáš Langášek.

Neuspěli ani republikáni

U soudu neuspěla ani stížnost Sládkových republikánů, kteří žádali o zrušení celých voleb. Strana si stěžovala mimo jiné na to, že před nimi nedostala takový mediální prostor, jak si představovala. Podle předsedy volebního senátu NSS je to ale jinak, což vyplývá již ze starší judikatury. „Platí odstupňovaná rovnost šancí. Je tedy v pořádku, pokud přístup do médií mají větší ty subjekty, které jsou politicky více významné, na rozdíl od méně významných,“ upozornil.

Po volbách dostal NSS i stížnost vpravdě pirátskou. Přišla od České pirátské strany, která přitom skončila ve volbách třetí. Vyšlo však najevo, že ji podal člověk, který sice měl přístup k datové schránce Pirátů, ale k sepsání a odeslání stížnosti neměl oprávnění.