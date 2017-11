Lánská defilé končí, stranická jednání s prezidentem ale situaci neodblokovala

„Jsem velmi rád, že mohu učinit první krok k sestavení stabilní, úspěšné a dlouhodobé vlády,“ řekl Zeman na úvod tiskové konference po jednání s Babišem. Avizoval, že předsedu ANO jmenuje premiérem poté, co dosluhující vláda premiéra Bohuslava Sobotky podá demisi. K tomu dojde po ustavující schůzi nové sněmovny 20. listopadu.

video Program vlády bude do Vánoc, řekl Babiš prezidentovi v Lánech

Hlavní otázka, se kterou zástupci ODS do Lán přijeli, zněla, proč Miloš Zeman nechce po Andreji Babišovi záruku 101 podpisů, když po předchozím premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) tyto podpisy před čtyřmi lety vyžadoval. Podle Fialy Zeman rozdílný přístup zdůvodnil odlišnou povolební situací a také tím, že nechce sněmovnu, kterou čeká schvalování rozpočtu, paralyzovat.

Poté do Lán dorazil nejen listopad, ale také předseda ODS Petr Fiala s místopředsedkyní Alexandrou Udženijou. Občanští demokraté dopředu avizovali, že Babišův menšinový kabinet podpořit nemíní. „Obě strany si vyslechly argumenty protistrany a ponechaly si svoje stanovisko,“ shrnul jednání s prezidentem Fiala.

Miloš Zeman tentokrát upustil od své předchozí praxe požadovat od kandidáta na předsedu vlády doklad o tom, že ve sněmovně disponuje podporou alespoň 101 hlasů. Své rozhodnutí odůvodnil hned po setkání čtyřmi svými tvrzeními: „První a nejdůležitější je, že jde o vítěze voleb, a to vítěze s výrazným náskokem. Druhý je, že se jedná o úspěšného podnikatele, jehož podnik platí daně v Česku. Třetí je, že jde o politika, který vybudoval silné a úspěšné politické hnutí.“

Druhý listopad se v prezidentském letním sídle nesl v duchu schůzky Miloše Zemana se sněmovními nováčky – Piráty . Předsedovi Ivanu Bartošovi zopakoval své doporučení, aby svou stranu vedl k účasti v Babišově vládě. „Prezident na nás žádným způsobem netlačil. Řekl nám svůj názor, my mu řekli, že dle naší strategie Piráti budou opoziční stranou toto volební období. Akceptoval to,“ reagoval Bartoš.

Podle Fialy ale není dobré, aby byl sestavením vlády pověřen někdo bez podpory většiny poslanců. „Nevšiml jsem si, že by Andrej Babiš hledal pro svou vládu ve sněmovně podporu. Vládnout v menšinové vládě bez podpory poslanců není v souladu s duchem ústavy,“ řekl Fiala.

Prezident se zástupců Pirátů ptal, jestli by uvítali předčasné volby. „Ne, je to zatěžující pro občany i státní rozpočet. Kdyby tady ale byla patová situace, nechceme, aby fungovala nekonečná vláda odborníků, protože žádoucí je, aby vláda v České republice měla důvěru Poslanecké sněmovny, aby demokracie dostála správného naplnění. V takovém případě i prezident zmínil, že by následně naslouchal, jestli rozpustit sněmovnu, či nikoli,“ přiblížil.

Okamura se vzdal snění o Hradě a nepřímo podpořil Zemana

Jako další zamířil za prezidentem předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Společně nemluvili pouze o dění v dolní parlamentní komoře, ale také o případné kandidatuře šéfa SPD na úřad hlavy státu. Okamura prezidentovi sdělil, že se chce soustředit na prosazování zákonů ve sněmovně. Oba se také shodli na nutnosti prosazení zákona o referendu – včetně možnosti hlasování o vystoupení z Evropské unie, dodal Okamura po setkání.

„Chceme, aby se prezidentem stal člověk, který prosazuje přímou demokracii, je proti islámu v ČR, proti přijímání migrantů v rámci současné migrační vlny či jakýchkoli nelegálních migrantů, a už vůbec islámských migrantů, musí hájit naše zájmy. Není pro nás přijatelný kandidát, který by nesplňoval tyto podmínky,“ vysvětlil Okamura.