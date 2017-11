Poslední míří za prezidentem Zemanem Starostové. ANO bude jednat s KSČM

video Starostové míří do Lán za prezidentem Zemanem

Prezident Zeman se třetí týden setkává s představiteli stran v pořadí podle jejich volebního výsledku. Starostové, kteří ve volbách skončili těsně nad pětiprocentní hranicí, budou devátí v pořadí. Jednání se týkají povolební situace.

„My bychom se pana prezidenta určitě chtěli zeptat na to, proč i po případném prvním neúspěšném pokusu už předem avizoval, že vlastně zamezí vzniku funkční vlády, která tady může vzniknout, svým rozhodnutím o jmenování premiéra. A budeme chtít znát jeho názory na to, jak by se případný druhý pokus vyvíjel,“ uvedl před setkáním v Lánech předseda STAN Petr Gazdík.

Jako první přijal prezident v závěru října představitele ANO a předsedu hnutí Andreje Babiše pověřil jednáním o sestavení vlády. Zároveň opakovaně uvedl, že Babiše případně pověří sestavením vlády i podruhé.