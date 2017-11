Česko by se mělo připravit na marihuanovou lavinu, uvedl protidrogový koordinátor Vobořil

Nadnárodní korporace výrazně zainvestovaly do konopí (marihuany), a tak přijde doba, kdy se na úrovni OSN přesune do méně kontrolovaného registru, uvedl v pořadu Inteview ČT24 národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. To sebou přinese různá rizika, na která by měl být stát připraven. Vobořil připomněl i nebezpečí alkoholismu, které je zvláště v Česku stále podceňováno, a jeho patologických dopadů na děti, rodiny a společnost.