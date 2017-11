Advokát Pacovský se Rathovi musí omluvit za některé výroky. Odškodnění platit nebude

Omluvu by měl Pacovský zveřejnit na vlastní náklady po dobu 30 dnů na serveru Aktuálně.cz do 15 dnů od právní moci rozsudku.

Soudce nařídil, aby byla zveřejněna ve znění: „Omlouvám se tímto panu MUDr. Davidu Rathovi, že jsem ve svém vyjádření pro Krajský soud v Praze nepravdivě uvedl, že by mohla být plná moc podvodně založena do spisu. Omlouvám se dále, že jsem ve svém vyjádření pro server Aktuálně.cz uvedl, že jsem to MUDr. Davidu Rathovi a jeho právníkům sežral i s navijákem a že jsem dostal plnou moc jen k nahlížení do spisu. Žádné z těchto tvrzení se nezakládá na pravdě. Za způsobené nepříjenosti se tímto MUDr. Davidu Rathovi omlouvám“. Rath žádal i zveřejnění v dalších médiích, to soud odmítl.

Podle České advokátní komory (ČAK) se Michal Pacovský dopustil kárného provinění tím, že Rathovi vypověděl plnou moc, aniž by toto vypovězení opřel o zákonný důvod. Následně se nedostavil ani k hlavnímu líčení. Za tento postup mu ČAK loni v lednu uložila pokutu 15 tisíc korun.

V korupční kauze Davidu Rathovi Krajský soud v Praze nepravomocně uložil 8,5 roku vězení, rozsudek později zrušil odvolací soud. Soud se začal kauzou znovu zabývat v říjnu, kvůli námitkám na podjatost soudce Roberta Pacovského projednávání odročil na neurčito. Rath tvrdí, že Pacovský o jeho kauze nemůže rozhodovat nestranně a chce dosáhnout výměny soudce.