Ministerstvo vyzývá zájemce o Hrad k nápravě chyb. A zároveň říká, že to nestihnou

Počet kandidátů na prezidenta se snížil o jedenáct. Ministerstvo vnitra formálně vyzvalo jedenáctku uchazečů k odstranění závad, které v jejich kandidatuře odhalilo, a to do příštího čtvrtka. Zároveň ale u všech jedenácti uvádí, že jde o takové nedostatky, které „nelze zhojit ve lhůtě pro odstranění vad“. Ministerstvo zveřejnilo i jména jedenácti kandidátů, kteří výzvu dostali, a do voleb tedy již nezasáhnou. Vesměs jim chybí potřebná podpora zákonodárců či občanů.