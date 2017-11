Vybrzdil auto, a způsobil smrt kojence. Soud chce poslat řidiče na devět let za mříže

Případem se zabýval krajský, vrchní i Nejvyšší soud a všechny instance se shodly na tom, že Lacina prakticky použil auto jako zbraň (třebaže on sám mluvil jen o chybě při předjíždění). Za pokus o těžké ublížení na zdraví dostal v květnu 2010 pět let vězení a sedmiletý zákaz řízení. Jeho případ také odstartoval celospolečenskou debatu o agresivitě na silnicích.

Řidičce se podařilo dokončit předjíždění a zařadit se před kamion, v tu chvíli do ní Lacina bočně najel a vytlačil ji z dálnice – mazda vylétla do pole, několikrát se přetočila přes střechu a narazila do stromu. Lacina následně přivolal pomoc. Dramatická nehoda způsobila řidičce mazdy a jejímu spolujezdci jen lehká zranění.

Aleš Trpišovský se agresivního řízení dopustil na sklonku prosince 2010 hned dvakrát. Nejprve na 13. kilometru D1 ve směru na Brno předjel vysokou rychlostí pomalejší auto zprava, zařadil se před něj a prudce zabrzdil. O něco později na 30. kilometru udělal stejný manévr, auto za ním však nestačilo zpomalit a havarovalo.

Soud mu v prosinci o dva roky později kvůli agresivní jízdě uložil dvouletý trest podmíněně odložený na čtyři roky a zakázal mu také na sedm let řídit. Na rozdíl od Laciny jeho jednání nebylo tak škodlivé, protože „pouze“ vybržďoval, zatímco Lacina auto ve velké rychlosti i vytlačil.

Do veřejného prostoru se Trpišovského případ vrátil po Klausově novoroční amnestii v roce 2013, která řidičovu podmínku smazala. Zákaz řízení ale platil dál, a to až do letošního srpna, kdy pražský krajský soud rozhodl, že muži řidičák vrátí – a to se čtyřletou podmínkou.