ODS, TOP 09, lidovci a STAN ve sněmovně vytvoří Demokratický blok

TOP 09 vzkazuje, že případné předsednictví přijme zodpovědně. Starostové do funkce nabídli svého předsedu Petra Gazdíka. Ani pro jednu stranu to však není priorita. Zatímco předseda TOP 09 Miroslav Kalousek potvrdil, že jeho strana chce vést zahraniční výbor, zástupci Starostů by rádi měli pod dohledem veřejnou správu.

STAN navíc plánují otevřít debatu o vyšším počtu členů výborů. „Pokud by byly zachovány počty ze sedmého, končícího volebního období Poslanecké sněmovny, tak by neúprosná matematika znamenala, že Starostové a nezávislí nebudou zastoupeni v 10 ze 17 výborů,“ upozornil předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš před zahájením jednání řekl, že znovu vznese návrh, aby se vedení sněmovních výborů rozdělilo v případě menšinové vlády hnutí ANO jen mezi opoziční strany. Ostatní ale plán považují za nereálný.

U prvního kulatého stolu se před týdnem sešli pouze zástupci TOP 09, hnutí STAN a ODS. Lidovci tenkrát nepřišli kvůli tomu, že nechtěli sedět za jedním stolem s komunisty, SPD odmítlo účast, protože nebyl pozván vítěz voleb, tedy hnutí ANO.