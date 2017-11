Hamáček o ČSSD: Naším problémem je přílišná jednota

„Nemyslím si, že hlavním problémem byla nejednotnost sociální demokracie. Koneckonců vedení, které vzešlo z posledního sjezdu, bylo názorově velmi jednotné, a my se spíš musíme zabývat tím, proč nám tolik voličů odešlo k hnutí ANO . Podle našich analýz to bylo nějakých 360 tisíc voličů, kteří dříve volili sociální demokracii a nyní hnutí ANO,“ uvedl zatím ještě předseda sněmovny.

Zavzpomínal na své začátky v ČSSD, kdy se ve straně vedla velmi živá diskuse. Jednání předsednictva tehdy zabírala několik hodin a zaznívaly na nich nejrůznější argumenty. Nakonec se rozhodlo o nejsilnějším stanovisku demokratickým hlasováním. „To sociální demokracii dovedlo až k dvouciferným výsledkům, které začínaly na trojku,“ soudí Hamáček.

Pak podle něj přišel pomalý ústup ze slávy. „Do jisté míry mohl souviset také s tím, že názorové proudy vymizely nebo byly ze strany vytěsněny. Ukázalo se, že to asi není cesta kupředu,“ zmínil.

Sám se staví za to, aby se ČSSD k názorové pluralitě opět vrátila. „Ono to může vypadat, že se hádáme a nesouhlasíme spolu, ale demokracie je diskuse, a pokud na konci je nějaké demokratické rozhodnutí a aktéři ho respektují, pak je to základ demokratické strany,“ shrnul.

Proto je podle něj potřeba přijít s programovým mixem, který zaujme také další voliče a ty stávající neodežene.

Teď potřebujeme aktivizovat i bývalé členy a ne vyhazovat ty současné

Hamáček zmínil mimo jiné i názor, že nyní není ta správná chvíle kohokoli ze strany vyhazovat. Reagoval tím na rozhodnutí brněnské ČSSD o vyloučení občanského aktivisty a šéfredaktora Deníku referendum Jakuba Patočky. Důvodem je Patočkův podíl na organizaci referenda o poloze nádraží v Brně a jeho kritika postojů sociální demokracie k této problematice.