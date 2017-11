Cenu za svobodu získal běloruský aktivista, slovenský fotograf, pilot i dvě spisovatelky

Vincuk Vjačorka je lingvista a bývalý předseda Běloruské lidové fronty „Obroda“ (BNF) sdružující národněliberální opozici. Ve své vlasti byl za prosazování demokratických změn pronásledován a vězněn.

Tibor Kováč zdokumentoval vpád okupantů do Košic v srpnu 1968 a málem za to zaplatil životem. Jednatřicetiletý Kováč tehdy pracoval v místním Technickém muzeu jako fotodokumentarista a vedení muzea jej proto vyslalo do ulic.

Poblíž hotelu Slovan v centru města jej do hlavy zasáhla kulka a poškodila důležitá centra pohybu. Od té doby je na invalidním vozíku. Nafocené filmy musel v 70. letech za normalizace uschovat a snímky byly zveřejněny až v roce 1990.