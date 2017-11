Modlitbu pro Martu mi policisté dopředu odkývali, tvrdí zadržený zvukař Hensl z Lipníku nad Bečvou

„Ta věc kolem Modlitby mi připadá neuvěřitelná. A spíš je to taková ustrašenost místních politických nebo policejních orgánů, aby se něco nestalo. Ale má to hroznou souvislost právě s tou normalizační politikou.“

„Písničku jsem pustil z tabletu. Šel jsem k oknu, díval jsem se ven. Pak jsem za sebou uslyšel šramot,“ popsal své zadržení Hensl. „Za mnou stál člověk, mířil mi kamerou do obličeje a křičel, ať to okamžitě vypnu. Za ním byli samí černooděnci, kteří mi řekli, že jsem omezen na svobodě a nesmím nic dělat, jinak že mi dají pouta.“

Jak přitom Hensl uvedl pro Reporéry ČT, s policií byl na hudební produkci on a jeho přátelé předem domluvení: měli pustit slavnou píseň a poté na protest proti hlavě státu odejít. Celá akce tak neměla trvat déle než pět minut. Po domluvě s policií ani nesáhli po transparentu s nápisem Pravda vítězí.

„Říkali jsme jim, že odehrajeme Modlitbu pro Martu a až to skončí, tak to vypneme a půjdeme pryč. A oni to odkývali, věděli, že tam (v bytě, ze kterého se pouštěla píseň, pozn. red.) budu jenom já. Dokonce si myslím, že se mě jeden z policistů ptal, co to bude za skladbu,“ popsal dohodu s policií Hensl.