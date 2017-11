Pafko: Lékaři stárnou, změnit trend potrvá 15 let. Politici ale myslí jen na čtyři roky

Průměrný věk českých doktorů roste, polovině z nich je přes 50 let. U praktických lékařů jde dokonce o tři čtvrtiny. Podle chirurga Pavla Pafka by stát měl výrazně navýšit počty studentů lékařských fakult – než se ale změna projeví na vyšším počtu doktorů, potrvá to podle něj nejméně 15 let. Řekl to v Interview ČT24.