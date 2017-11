Vše už zaznělo, odmítají se biskupové zapojit do debat o církevních restitucích

„Když vám někdo ukradne tisíc korun, pak se vám vrátí zhruba 300, 400 korun jako příjem a ještě by vám to chtěl někdo zdanit. To je celá logika toho, o čem mluví pan Babiš, komunisté a další, kterým se církevní narovnání nelíbí.“

Zákon o církevních restitucích, který vstoupil v platnost začátkem roku 2013, počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávají, mají církve během 30 let získat 59 miliard, navyšovaných o inflaci.

Andrej Babiš se pro zdanění náhrad vyjádřil již dříve jako vicepremiér a ministr financí dosavadní vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD). Loni prohlásil, že vyčíslení náhrad podle ceny půdy byl podvod. „Ten návrh zdanit to je určitá menší kompenzace toho, co stát musí církvím zaplatit za ten prodražený vymyšlený odhad,“ řekl tehdy. Zdanění, pokud by bylo odsouhlaseno, by se ale netýkalo již vyplacených peněz.