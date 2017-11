Čechoslováky bojující v RAF připomíná nová pamětní deska na Klárově

„Okřídlený lev je pocta všem těm našim kamarádům, kteří už nejsou dávno mezi námi, ať už padli za války, nebo umřeli zde. Tu poctu si zasloužili,“ uvedl bývalý pilot RAF a bojovník od Tobruku Pavel Vranský.

Jenomže umístění pomníku okřídleného lva od počátku provázely spory s pražskými památkáři, jimž vadí monumentálnost díla i to, že v parčíku již památník druhému odboji je.

V poslední době se tak objevily snahy o přemístění pomníku. „Já si myslím, že to může nařídit jenom blbec, že to tak musím říct, který by chtěl tenhle památník někam přestěhovat. Je to památník pro všechny letce, kteří už mezi námi nejsou, kteří bojovali pro tuto republiku a pro tuto republiku něco udělali,“ poznamenal stíhací pilot RAF Emil Boček.