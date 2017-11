Ostatní strany kritizují návrh Pirátů ohledně sněmovních výborů bez ANO

Lidovci považují návrh Pirátů za neadekvátní. Na druhou stranu jsou výbory, které mají připadnout opozici, reagoval předseda strany Pavel Bělobrádek. Lidovci už dříve vyjádřili přesvědčení, že by opozice měla kontrolovat sněmovní komise pro dohled nad tajnými službami, protože to považují za nástroj pro zachování demokracie. Opozice by podle nich měla mít i předsedu bezpečnostního výboru.

Lidovci a hnutí STAN zároveň upozorňují, že v současné povolební situaci ještě ani není zřejmé, která strana skončí ve vládě a která v opozici. „To se ukáže právě při ustavující schůzi, volbě předsedy a orgánů sněmovny. I Piráti se budou muset rozhodnout, kam chtějí patřit,“ reagoval předseda STAN Petr Gazdík. „Otázkou je, zda Piráti jsou opozice, když chtějí udělat dohodu s ANO, SPD a KSČM o vedení sněmovny,“ dodal Pavel Bělobrádek.

„Jestliže jsou Piráti ochotni připustit vládu bez důvěry, tak připouštějí vládu bez kontroly. A žádní předsedové výborů tomu nemohou významným způsobem pomoci,“ reagoval na rozhodnutí Pirátů končící předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Podle občanských i sociálních demokratů má mít ANO poměrné zastoupení v čele výborů

Předseda ODS Petr Fiala na Facebooku napsal, že nerozumí tomu, proč by ANO nemělo mít předsedu žádného výboru. Podle něj má hnutí oprávněný nárok na poměrné zastoupení v čele sněmovních výborů.

Podobně se vyjádřil i šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka: „Nevidím důvod, proč vylučovat z vedení výborů strany, které se budou podílet na vládní odpovědnosti.“ Zároveň ale upozornil, že by měla opozice řídit komise, které dohlížejí na činnost tajných služeb, Generální inspekce bezpečnostních sborů a Finančního a analytického útvaru. „V případě vlády jednoho muže a jedné strany budou tyto komise mnohem důležitější než standardní výbory,“ varoval.