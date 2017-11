Žalobkyně chce pro Nečesaného 13 let. Obhajoba trvá na tom, že neútočil

Jana T. minulý týden soudu řekla, že se jí Jušta svěřil, že je Nečesaný nevinný a policie manipulovala s důkazy v jeho neprospěch. Soud vyslechl i Juštu, který poměr s Janou T. potvrdil, ale její výpověď odmítl jako zmanipulovanou. Tvrdil, že rodina obžalovaného jí zaplatila, aby vypovídala tak, jak vypovídá.

„Zeptala jsem se jí, jestli je to pravda s tím manipulováním stop. Nevím, o co přesně šlo, asi o nějaké pachové stopy. Měl s nimi manipulovat pan Jušta v neprospěch pana Nečesaného. Netuším, proč to měl dělat. Vyplynulo to z toho, co říkala. Z toho, co mi řekla, jsem měla pocit, že si to vymyslela,“ uvedla Kateřina U. Odmítla, že by ji někdo k její výpovědi navedl.

Opětovné finále procesu

Finále ostře sledované kauzy se nese bez emocí. Když státní zástupkyně přednášela závěrečnou řeč, obžalovaný občas kroutil hlavou a usmíval se. Líčení sleduje jeho rodina a několik jeho známých. V jednací síni jsou i zástupci médií.

Hradecký krajský soud se případem pokusu o vraždu kadeřnice v Hořicích na Jičínsku začal znovu zabývat 6. září po zrušení předchozího rozsudku Nejvyšším soudem. Ten hradeckému soudu vytkl, že v kauze selektivně hodnotil důkazy, přehlížel vážné pochybnosti, nerespektoval dřívější pokyny. Následně nařídil věc projednat ve složení nového senátu. Napadená kadeřnice u soudu opakovaně označila za útočníka Nečesaného.