Piráti přece jen podpoří Vondráčka. Pro opozici ale chtějí všechny výbory na úkor ANO

Radek Vondráček (ANO) se bude moci spolehnout na hlasy Pirátů při volbě předsedy Poslanecké sněmovny. Dosavadní stanovisko pirátské strany navzdory výhradám, které zazněly v uplynulém týdnu, potvrdil její poslanecký klub. Piráti by ovšem současně chtěli připravit ANO o vedení kteréhokoliv sněmovního výboru. Hnutí, které vyhrálo volby, počítá s tím, že bude mít kontrolu nad sedmi z nich. Podle Pirátů by si je ale měly rozdělit výhradně opoziční strany. Předseda ANO Andrej Babiš to však prohlásil za nesmysl.