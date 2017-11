HIV pozitivní se u lékařů často setkávají s odmítnutím. Riziko přenosu je přitom minimální

Problém najít lékaře, který by ho ošetřil, měl například sedmadvacetiletý Lukáš, který je HIV pozitivní. Žádal přitom ošetření, které s jeho diagnózou nesouviselo. „Jednak u alergologie, jednak u stomatologie. Zrovna u zubaře to byl případ, kdy jsem volal do několika ordinací s tím, že jsem řekl, jaký mám problém v organismu a jaký se zuby. A lékaři mne odmítli,“ popsal svou zkušenost.

Problémy s dostupností lékařské péče pro osoby nakažené virem HIV potvrzuje i praktický lékař Josef Štolfa. Sám má takových pacientů ve své pražské kartotéce 220, a z toho polovina se mi svěřila, že už se s odmítnutím u lékaře setkala.