Půl roku protikuřáckého zákona přineslo přes 70 pokut, vysoké zatím nebyly

Hygienici, kteří od září restaurace obcházejí, neváhají udělovat pokuty, pokud zjistí, že se protikuřácký zákon porušuje.

Většina ze 73 provozoven, které zatím pokutovali, špatně umístila nebo vůbec nerozmístila tabulky se zákazem. Sankce se pohybovaly mezi 500 a 3000 korunami. Podle zákona ale v případě závažnějších porušení hrozí hostinským až dvoumilionová pokuta a zákaz činnosti na dva roky, kuřáci potom mohou přijít až o pět tisíc korun.

Okolo zákona: Kuřárna vedle i maskování jako klubovna

Alespoň prozatím byly úspěšné některé pokusy zákaz kouření obejít. Jde například o kuřárnu v nákupním centru v Ostravě. Je to místnost bez obsluhy, ale hned vedle baru. Majitel je přesvědčen, že protikuřácký zákon neporušuje. Hygienici dostali podnět, který zatím vyšetřují.

Diskutabilní však je přeznačení dosavadní restaurace na soukromý klub. Například v Benešově se ze štamgastů stali šachisté a místo do hospody chodí do šachového klubu, kde se může pít pivo i kouřit. Majitel nechtěl s redaktorem České televize hovořit a do klubu ani nevpustil kameru.

Podle mluvčí krajské hygienické stanice Dany Šalounové ale takové „maskování“ nemusí majitele ochránit. „Pokud se jedná o označení ‚klubovna‘, může jít o obcházení zákona. Tyto případy řešíme individuálně,“ uvádí.