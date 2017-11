Co slibují prezidentští kandidáti? V první řadě bezpečnou a sebevědomou zemi

Jiří Drahoš , který jde do voleb jako bývalý předseda Akademie věd, ve svém programu zdůrazňuje vzdělání a také úctu k rodině. Slibuje bezpečnou a sebevědomou zemi. „Je třeba posunout Českou republiku do centra Evropy z hlediska techniky, znalostí, inovací, tvořivosti,“ uvedl.

Podobně jako Drahoš chce i Fischer více otevřít Hrad veřejnosti a zrušit stávající kontroly u vstupů. Vedle toho nabízí, že bude jako hlava státu „otevírat dveře do zahraničí“ tuzemským podnikatelům a umělcům.

Petr Hannig na rozdíl od Drahoše s Fischerem, kteří zdůrazňují svoji nadstranickost, míří do voleb pod stranickou zástavou jako předseda strany Rozumní a z jejich programu vychází i jeho prezidentský program. Zmiňuje se o vlastenectví a hrdosti či o tom, že „občanům České republiky nesmí už nikdo zvenčí diktovat“.

Michal Horáček má program s devíti body, což je více než u většiny ostatních uchazečů o nejvyšší funkci v zemi. Zmiňuje se o školství, dopravě, ekonomických otázkách i rovnosti pohlaví a věnuje se také uprchlickým kvótám.

Prezidenta ale považuje především za člověka, který by měl „dát hlas lidem, kteří nejsou slyšet, ale slyšet by být měli, aby mohli vstoupit do veřejného prostoru a vyjednávat si své oprávněné zájmy“.