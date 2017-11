Jsme „naprostá součást Evropy“, říká možný šéf české diplomacie Stropnický

„Pak ale není možné vkládat do toho diskursu teze, které jsou cizorodé. Říkat, že nepřijmeme ani jednoho uprchlíka, je holý nesmysl. A říct, že chceme mít vlastní politiku týkající se řešení migrační krize, je holý nesmysl. Buď jsme součástí koordinovaného rozhodování, nebo nejsme,“ podotkl.

Současný ministr obrany také zdůraznil, že Česko je ve svém vztahu k migrantům i lidem zasaženým válečnými konflikty solidární. V otázce kvót na přijímání uprchlíků byla podle něj chyba na straně Bruselu i Česka. „Na začátku to způsobilo sociální inženýrství, které bylo v Bruselu – že se země rovnoměrně, solidárně podělí. Tohle nefunguje,“ řekl. „Naše chyba je, že jsme to gesto neudělali. Mohli jsme klidně několik prověřených uprchlíků přijmout, a nebyli bychom úplně zbytečně černá ovce.“

Velký význam v rámci Evropské unie přikládá Stropnický i zemím Visegrádské skupiny. „Tím, že se akcenty různě proměňují, a tím, jak se mění vítězní politici, tak nám V4 samozřejmě může někdy konvenovat víc a někdy méně,“ připustil. Je ale podle něj užitečná v dialogu se západoevropskými státy.

„V posledních měsících za námi chodili evropští kolegové a ptali se, jak si mají vysvětlovat například Polsko,“ přibližuje. „V té chvíli jsem mohl být, v dobrém smyslu, nárazníkem a vysvětlovat věci, hladit hroty a pak si sednout se svým polským kolegou, který to ode mě přijal daleko snáz, než by to přijal od Francouze.“

Referendum ano, ale nikoli o odchodu z EU

Hnutí ANO o podobě budoucí vlády zatím stále jedná s ostatními stranami, které se ve volbách dostaly do sněmovny. Na čtvrtém místě v nich skončilo hnutí SPD, které chce, stejně jako komunisté, prosadit zákon o obecném referendu. Zákon podporuje i Andrej Babiš. Na rozdíl od Tomia Okamury ale odmítl, aby se mohlo hlasovat o vystoupení České republiky z Evropské unie.

To v neděli znovu potvrdil i Stropnický: „Britské referendum by pro nás mělo být mementem. Referendum jako takové bych ale neoznačoval za sprosté slovo. Strašně důležité je, jak budou nastaveny parametry.“ Současný ministr obrany je přesvědčen, že by občané neměli mít možnost rozhodovat o věcech, u kterých nedokážou posoudit všechny důsledky. „Byl bych rád, aby neohrožovalo základní atributy směřování a existence státu.“