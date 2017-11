Stropnický skončil v čele pražského ANO, nahradil ho Říčař

„Proč jsem kandidaturu přijal a proč jsem kandidoval, je to, že bych rád navázal na dobrou práci, kterou jsme společně odvedli. Čekají na nás komunální volby v roce 2018. Praha má před sebou hodně práce a my si potřebujeme analyzovat výsledky voleb do sněmovny, začít připravovat kandidátní listiny, kampaň a program,“ řekl Říčař.

Říčař byl v uplynulých dvou letech místopředsedou pražského ANO, hnutí ale do zmiňovaných komunálních voleb nepovede. „Naprosto podporuji současnou primátorku Adrianu Krnáčovou,“ prohlásil.

Již bývalý předseda Stropnický na funkci nekandidoval. Svou roli prý vnímal jako dočasnou a jako pozici krizového manažera. v předsednické funkci totiž střídal kontroverzní političku a někdejší starostku Prahy 10 Radmilu Kleslovou. „Už se chci věnovat jen práci ve vládě. Doufám, že se ji povede brzy poskládat,“ uvádí nyní.

Babiš: S Prahou jsem dlouhodobě nespokojený

Sněm zvolil rovněž místopředsedy, kterými se stali pražský radní Karel Grabein Procházka, zastupitel Prahy Radomír Nepil a Miroslav Nauč a velká očekávání do nového vedení vkládá předseda ANO Andrej Babiš. „Je to (Říčař) mladý perspektivní politik, tak doufejme, že se mu podaří naší krajskou organizaci posunout dopředu. S Prahou jsem dlouhodobě nespokojený,“ řekl.

Podle Babiše musí nové vedení v hlavním městě například zvýšit počet členů a založit nové místní organizace. „Strana musí být v Praze jednotná. Ve všech částech Prahy máme málo členů a málo místních organizací,“ řekl. Konkrétní kroky chce Babiš s novým vedením pražské organizace řešit na začátku příštího roku.