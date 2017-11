Nová sněmovna, nové výjimky pro EET? Hlásí se lékaři, opozice chce zrušit budoucí etapy

Zatímco zrušení či odložení eReceptů nejspíše do 1. ledna již nikdo nezařídí, u výjimky z EET mají lékaři větší naději. Třetí vlna, zavádějící evidenci mj. do zdravotnictví, se přivalí v březnu a zákonodárci věří, že do té doby ještě stihnou pravidla přepsat. Například hnutí STAN, které bylo v opozici v minulé sněmovně a míří do ní znovu, navrhne podle předsedy Petra Gazdíka úplné zrušení třetí a čtvrté vlny EET.

V legislativním procesu již je mírnější návrh. Senátoři mají na stole normu, která má z EET vyjmout velkou část zdravotníků s výjimkou stomatologů, lékáren či center reprodukční medicíny.

I z dalších stran znějí hlasy, že by se evidence měla dále revidovat. Místopředseda ODS Martin Kupka míní, „že oblast zdravotnictví by výjimku mít měla“, předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik zase odkázal na recepty. „Zatěžovat je ještě elektronickou evidencí vedle elektronických receptů je podle mého soudu přehnané,“ míní. Předseda SPD Tomio Okamura pak uvedl, že chce EET pro lékaře a živnostníky nahradit paušální daní.

Zda se ale najde pro další výjimku v nové sněmovně většina, přesto není jasné. Předseda ANO Andrej Babiš se k dalšímu rozvolňování staví zdrženlivě. „Jsem připraven o tom debatovat, ale nevidím důvod, proč by tam měla být výjimka,“ uvedl.

ČLK vyhlíží nového ministra a potřebné vyhlášky