Čtvrt století od rozpadu federace jsou Slováci mladší, Češi se dožívají vyššího věku

Ze srovnání údajů českého a slovenského statistického úřadu a Eurostatu, které provedla ČTK, vyplývá, že průměrný věk obyvatel České republiky činil 42 let, zatímco na Slovensku 40,37 roku. Rozdíl vyplývá především z podílu seniorů v populaci. Mladých lidí do 15 let je totiž v obou částech bývalého Československa zhruba shodný podíl kolem 15 procent. Naproti tomu lidé nad 65 let tvoří na Slovensku asi 14 procent populace, zatímco v Česku kolem 18 procent.

Souvisí s tím i skutečnost, že se lidé v Česku dožívají vyššího věku. Věk dožití loni dosáhl v Česku u mužů 76,2 roku a u žen 82,1 roku. Na Slovensku to bylo u mužů o dva a půl a u žen o necelé dva roky méně. V obou státech se ale věk dožití výrazně zvýšil oproti době, kdy tvořily federaci.

Predikce Eurostatu: Čechů přibude, Slováků ubude

V době „sametového rozvodu“ před pětadvaceti lety měli čerstvě narození chlapci naději, že se dožijí zhruba 69 let, dívky 76 let. Rozdíly mezi oběma republikami však existovaly již tehdy, u mužů šlo asi o rok, u žen jen o několik měsíců. V roce 1989, kdy prognostik Miloš Zeman kritizoval v článku Prognóza a přestavba a v projevu na Letné mimo jiné vysokou úmrtnost, činila v českých zemích délka dožití u mužů 68 let a u žen 75 let.

Při srovnávání Česka a Slovenska z demografického hlediska je třeba vzít v úvahu, že v západní části bývalé federace žije zhruba dvakrát více lidí než ve východní – 10,54 milionu ku 5,44 milionu. Rozdíl se přitom nejspíše bude dále zvětšovat. V Česku se celkově rodí o něco více dětí, na tisíc obyvatel loni připadlo 10,7 živě narozených, na Slovensku to bylo 10,25. Do Česka také přichází bezmála třikrát více lidí ze zahraničí než na Slovensko.

Eurostat i proto předpokládá, že se do poloviny století počet obyvatel České republiky zvýší nad 11 milionů. Naopak na Slovensku bude v té době žít sotva 4,87 milionu obyvatel.