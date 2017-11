V Česku se konala potravinová sbírka. Má zajistit jídlo potřebným

Už popáté lidé v Česku nakupovali pro potřebné. Od sobotního rána až do osmé večer přispívali do národní potravinové sbírky. Neziskové organizace a potravinové banky nyní začnou vše počítat, třídit a rozvážet charitám, seniorům a lidem v nouzi. Do sbírky se letos zapojilo rekordních 750 obchodů a přes čtyři tisíce dobrovolníků.