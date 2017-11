Vládnutí nemá být za každou cenu. Podpora KSČM nebo SPD je cesta do pekel, říká Telička

Uskupení by podle Teličky mělo usilovat o dohodu s demokratickými stranami. „Hnutí ANO by mělo zvážit, jaké jsou problémy, pro které s ním nechtějí vytvořit koalici nebo podporovat jeho menšinovou vládu,“ řekl s tím, že je nutné hledat půdorys kompromisu. „Hnutí má stále možnost k ústupkům, které mohou být citlivé, ale možná bude muset některé z nich udělat pro dobro hnutí a pro tuto zemi. Nebo by je chtít udělat mělo.“

U europoslance Petra Ježka (zvolen za ANO) zase zaregistroval úvahu získat toleranci pro Babišovu menšinovou vládu na základě jasných programových cílů po určité období na zkoušku. „Nevím, jestli je to schůdné, jestli je to naivní, či ne. On tím nabízí neortodoxní pohled, jak k jednáním lze přistoupit,“ přiblížil.

Všechny strany by však podle něj neměly zůstávat v zákopech, protože republika potřebuje stabilní kabinet, který by pokračoval v pozitivním polistopadovém kurzu. „Aby tady byla prosperující země, která by byla výkonná v nových odvětvích ekonomiky a průmyslu, ve kterých (výkonní) nejsme, a abychom byli schopní nabídnout občanům bezpečnost,“ doplnil Telička. Podle něj málokterý politický subjekt může říct, že pro tyto oblasti udělal maximum.

Telička: Spolupráce s KSČM a SPD? Rozleptání polistopadového vývoje

Místopředseda Evropského parlamentu by vnímal jako problematické, kdyby budoucí vláda stála na programu, který vychází od KSČM nebo SPD, nebo aby fungovala za jejich podpory či tolerance. „Je to popřením mnohého a je to cesta do pekel,“ řekl.

Právě o možnosti menšinové vlády hnutí ANO, kterou by v tichosti mohli podporovat třeba komunisté, se přitom diskutuje – a ani sama KSČM takovou možnost nevylučuje. „Něco může být taktika, něco může být zkreslené, ale pokud by to mělo odpovídat realitě, tak je to nešťastný vývoj, který by rozleptával mnohé z toho, co se tady podařilo vybudovat po roce 1989,“ prohlásil.