Babiš pro ČT: Stále sháním čtyři ministry. Resort zdravotnictví odmítla poslankyně Adámková

Prezident Miloš Zeman v pátek uvedl, že by chtěl Andreje Babiše jmenovat premiérem hned poté, co přijme demisi Sobotkovy vlády. To by mělo být 24. listopadu, až prezident přiletí z návštěvy Ruska.

Nabídku Andreje Babiše na ministerstvo zdravotnictví podle informací ČT odmítla poslankyně a lékařka Věra Adámková. Křeslo ministra kultury už dříve rektor JAMU Ivo Medek, post ministra průmyslu zase podnikatel Karel Havlíček . „Samozřejmě přemýšlím o průmyslu, to je velice důležité. A u školství taky ještě není jasno, to je taky důležitý post,“ dodává Babiš.

Zbývajících šest stran a hnutí toleranci či podporu menšinové vlády úplně odmítá. Stále ještě současní koaliční partneři – lidovci a ČSSD – nechtějí vládnout s Andrejem Babišem kvůli jeho trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo, které je teď zastavené. „My se k tomu v žádném případě nechystáme. Žádnou nabídku, abychom byli v koalici, jsme ani nepotkali,“ zdůrazňuje místopředseda ČSSD Jan Birke.

Další čtyři strany – ODS, Piráti, TOP 09 a Starostové – pak odmítají vládnout s hnutím ANO bez ohledu na to, zda by byl premiérem Andrej Babiš, nebo někdo jiný. Pravděpodobnost, že Babiš dostane pro menšinovou vládu důvěru sněmovny, je proto zatím malá.

V programovém prohlášení mají být i body z programů jiných stran

Sám Babiš ale další jednání rozhodně nevzdává, do programového prohlášení chce zapracovat i některé body z programů cizích stran a doufá, že by pak jeho menšinová vláda mohla ve sněmovně dosáhnout alespoň na toleranci menšinové vlády, když už ne přímo důvěru většinové vládě. O té by mohla sněmovna hlasovat ještě do Vánoc.

Ministryně pro místní rozvoj v Sobotkově vládě Karla Šlechtová (ANO) k tomu dodala: „V programovém prohlášení vlády budou téměř všechny body, které jsou plus minus společné s nějakou politickou stranou, která teď sedí ve sněmovně. A neumím si představit, že by tyto strany lhaly voličům v rámci předvolebních slibů a odmítly jít do programového prohlášení s námi. Protože pak by to byl opravdu podvod na voličích,“ prohlásila v pořadu Devadesátka ČT24.