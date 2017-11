Stavební práce omezí dopravu na D1 až do poloviny prosince

„Poslední práce a hlavně poslední omezení pro řidiče na D1 mezi Prahou a Brnem budou řidiči potkávat někdy až do druhé poloviny prosince.“

Na úseku č. 10 mezi Hořovicemi a Koberovicemi však budou dopravní omezení trvat do konce listopadu, na úsecích č. 4 Ostředek – Šternov a č. 20 Velké Meziříčí – Lhotka až do poloviny prosince. Silničáře od práce neodradí ani případný sníh.

„V průběhu listopadu i prosince jsou práce na modernizaci prováděny v úzké součinnosti s našimi středisky správy a údržby dálnice, která dohlíží na to, aby byla dálnice D1 neustále průjezdná,“ uvedl Studecký a vysvětlil, že střediska budou případný sníh odklízet i z opravovaných úseků.

Práce chtějí obnovit v březnu

Na zmíněné tři úseky společně s úsekem č. 15 Jihlava – Velký Beranov, kde už byla na zimu uzavírka odstraněna, se silničáři vrátí příští rok na jaře. Pokud to počasí dovolí, mohlo by to podle Studeckého být v březnu.

Ve stejném termínu by měly práce začít i na úseku č. 12 Humpolec – Větrný Jeníkov, během roku by se mělo začít pracovat ještě na úsecích č. 2 Mirošovice – Hvězdonice, č. 16 Velký Beranov – Měřín a č. 23 Devět křížů – Ostrovačice.

„Přesné termíny zahájení budou záviset na průběhu výběrových řízení a na případném napadání stavebních povolení,“ doplnil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Práce na rekonstrukci dálnice jsou podle ŘSD zhruba v polovině.