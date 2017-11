Zeman doufá, že se mu spolu s Babišem podaří zamezit předčasným volbám

Prezident Miloš Zeman by považoval případné předčasné volby do Poslanecké sněmovny za urážku voličů a projev neschopnosti politiků se dohodnout. Prohlásil to v závěru návštěvy Olomouckého kraje. Hlava státu věří, že se předčasným volbám podaří předejít. Šéfa vítězného hnutí ANO Andreje Babiše chce jmenovat premiérem hned po demisi současné Sobotkovy vlády.