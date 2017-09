Údajný ruský hacker zůstává ve vazbě, soud jeho žádosti nevyhověl

Nikulin je ve vazbě od října 2016. O jeho stížnosti proti vazbě už Vrchní soud rozhodoval, a to v listopadu 2016. Český rozhlas tehdy informoval, že Vrchní soud stížnost zamítl.

Letos v červnu pražský městský soud nepravomocně rozhodl o tom, že vydání je přípustné do obou velmocí. Sám Nikulin popírá tvrzení, že je hackerem, obvinění podle něj vycházejí pouze z tvrzení agentů americké FBI. Vydán nechce být do žádné země. Případně dává přednost extradici do vlasti, kde mu podle jeho právníka Martina Sadílka hrozí výrazně nižší trest.

Rus tvrdí, že mu FBI nabízela beztrestnost za to, že se přizná k proniknutí do elektronické pošty neúspěšné prezidentské kandidátky Hillary Clintonové na příkaz ruského prezidenta Vladimira Putina.